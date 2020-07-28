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Teknoloji

Koronavirüsü etkisiz hale getiren maske geliştirildi

Portekizli bilim insanları, koronavirüsü etkisizleştiren yeni bir maske geliştirdiklerini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2020-07-28 04:04:00 -
Koronavirüsü etkisiz hale getiren maske geliştirildi

Portekizli bilim insanları, akademisyenler ve şirketler ile ortak yürüttükleri bir çalışma sonucu, koronavirüsü etkisiz hale getiren yeni bir maske geliştirdiklerini duyurdu. Yapılan açıklamada, Portekiz Joao Lobo Antunes Moleküler Tıp Enstitüsü tarafından çeşitli testlere tabi tutulan 'MOxATech' isimli yeni maskenin, ilk testlerde olumlu sonuçlar verdiği ve virüsün etkisini tamamen ortadan kaldırdığı belirtildi.

Konuyla ilgili çeşitli değerlendirmelerde bulunan araştırmacı virolog Pedro Simas, "Maskede kullanılan kumaş ile belirli oranda virüs içeren bir solüsyonu temasa geçirip, belirli zaman aralıklarında virüsün etkinliği analiz edildi. Maske, 50 kez yıkanmasından sonra bile SARS ve Kovid-19'u etkisiz hale getirmeye devam etti. Virüsün maske ile temasından bir saat sonra etkisini yüzde 99 azalttığı gözlemlenmiştir." ifadelerini kullandı.

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