Koronavirüsü bahane edip karısını ve baldızını öldürdü

ABD'de Wisconsin’de yaşyan Adam Roth, 34 yaşındaki karısı Dominigue’i mutfakta yemek yediği esnada bıçakladı.

Kayınvalidesi Gilane Popanda ve Popanda’nın diğer kızı Desiree ve Deirdre Adam’a durmasını söylediler; ancak Adam Roth Dominique le birlikte kız kardeşi Deirdre’yi ve ailenin köpeğini de öldürdü.

Koronavirüsten korunmak için öldürdüğünü açıkladı

36 yaşındaki Desiree ve 62 yaşındaki Gilane ise saldırı nedeniyle ağır şekilde yaralandı. Olayın ardından sorguya alınan Roth, koronavirüsün geldiğini ve onları korumak istediği için öldürdüğünü söyledi.

Roth’un serbest bırakılırsa tekrar cinayet işleyeceği şüphesiyle ömür boyu hapis cezası almasını isteyen savcı Ted Szczupakiewicz, “Roth şarkı olarak serbest bırakılırsa önemli bir risk oluşturabileceğine dair açık kanıtlar var. Bu alınabilir bir risk değil” dedi.

"Akıl hastalığı"

Adam Roth’un avukatı Cameron Weitzner ise savcının talebine itiraz etmeyerek “Bu dava, hiçbirimizin anlayabileceğini düşünmediğim şekilde akıl hastalığından muzdarip birinin davası” dedi.

Adam Roth iki kez birinci dereceden cinayet ve iki kez de birinci dereceden cinayete teşebbüsle suçlandı.