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Dünya Koronavirüsü atlatan Trump'ın sözleri anket sonuçlarını etkiledi
Dünya

Koronavirüsü atlatan Trump'ın sözleri anket sonuçlarını etkiledi

ABD Başkanı Donald Trump'ın yüzde 7'ye kadar indirdiği oy farklı, "Koronavirüsten korkmayın" şeklindeki açıklamalarının ardından yüzde 10'un üstüne çıktı.

Yeniakit Publisher
2020-10-13 15:21:00 -
Koronavirüsü atlatan Trump'ın sözleri anket sonuçlarını etkiledi

ABD'de, Cumhuriyetçi Donald Trump ile Demokrat Joe Biden'ın yarıştığı ve 3 Kasım Salı günü yapılacak 59. başkanlık seçimlerinin galibinin kim olacağı merakla bekleniyor.

Siyasi analiz sitelerinden Real Clear Politics'in ulusal bazdaki hemen tüm anketlerin ortalamasını derlediği anket sonuçlarına göre, Biden yarışı Trump'ın 10,6 puan önünde götürüyor.

Trump'ın yeni tip koronavirüse (Kovid-19) ilişkin açıklamaları, söz konusu oy farkında etkili görülüyor.

Donald Trump'ın hastaneden çıktıktan sonra yaptığı "Kovid-19'dan korkmayın" minvalindeki açıklamaları, virüsten dolayı 220 binden fazla can kaybının yaşandığı ABD'de bazı seçmen grupları arasında tepkiye yol açtı.

Trump 1 Temmuz'da Joe Biden ile arasındaki fark 9,4 puan iken ivme kazanmış ve Kovid-19 testinin "pozitif" olduğunu duyurduğu 2 Ekim'e kadar farkı 7,4 puana indirmişti.

Ancak 2 Ekim'den sonra bu fark hızla açılarak, Biden'ın 10,6 puan öne geçmesiyle sonuçlandı.

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