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Aktüel Koronavirüsü atlatan Binali Yıldırım ve eşi Şanlıurfa'da fıstık hasadına katıldı
Aktüel

Koronavirüsü atlatan Binali Yıldırım ve eşi Şanlıurfa'da fıstık hasadına katıldı

Binali Yıldırım: - "Bütün dünyayı bu koronavirüs kasıp kavuruyor. O bakımdan bizde bundan nasibimizi aldık nöbetimizi Semiha Hanım'la beraber tamamladık. Bu belayı da defettik ve hemen sonrasında da bu ziyaretimizi gerçekleştiriyoruz. Rabb'im bütün milletimizi insanlığımızı bu beladan korusun"

Yeniakit Publisher
2020-09-23 16:54:55 -
Koronavirüsü atlatan Binali Yıldırım ve eşi Şanlıurfa'da fıstık hasadına katıldı

ŞANLIURFA (AA) - Eski Başbakan ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, bir süre önce yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinin eşiyle birlikte negatif çıkmasına ilişkin, "Nöbetimizi Semiha Hanım'la beraber tamamladık, bu belayı da defettik ve hemen sonrasında da bu ziyaretimizi gerçekleştiriyoruz. Rabb'im bütün milletimizi insanlığımızı bu beladan korusun." dedi.

Binali Yıldırım ve eşi Semiha Yıldırım, Karaköprü Belediyesi'nce kırsal Külaflı Mahallesi'nde düzenlenen hasat programına katılarak fıstığı dalından topladı.

Yıldırım, hasat için düzenlenen törende yaptığı konuşmada, Şanlıurfa'da olmaktan duyduğu mutluluğu ifade ederek sıcak karşılamadan dolayı teşekkür etti. Bütün dünyada bir salgının olduğunu anımsatan Yıldırım, şöyle konuştu:

"Bütün dünyayı bu koronavirüs kasıp kavuruyor. O bakımdan bizde bundan nasibimizi aldık, nöbetimizi Semiha Hanım'la beraber tamamladık. Bu belayı da defettik ve hemen sonrasında da bu ziyaretimizi gerçekleştiriyoruz. Rabb'im bütün milletimizi insanlığımızı bu beladan korusun. Hasta olanlara da acil şifalar versin. Kural belli, maske, mesafe, temizlik. İnşallah ne iş yaparsak yapalım, nerede olursak olalım bu kurala dikkat edeceğiz. Şimdilik bundan başka elimizde bir aracımız maalesef yok. Bunun nereden bulaştığı, kimleri etkilediği, ne kadar yayıldığı buna dair elimizde bir veri, bir delil yok. Tek yapmamız gereken tedbiri elden bırakmamak. Onun için bütün vatandaşlarımızdan ricam tedbiri elden bırakmayalım."

- "Urfa fıstığı demek daha da güzel oluyor"

Fıstık deyince akla Şanlıurfa'nın geldiğini ifade eden Yıldırım, bölgede "keten köyneği" olarak da adlandırılan fıstık hasadının hayırlara vesile olmasını diledi.

Yıldırım, ziyareti sırasında Şanlıurfa'daki fıstık üretiminin büyüklüğünü öğrendiğinin altını çizerek şunları kaydetti:

"Esasında bilmiyordum, Türkiye'deki fıstık üretiminin neredeyse yarısı tek başına Şanlıurfa'da yapılıyor ama fıstık başka ilimizin adıyla anılıyor. Varsın anılsın ama yarısının üretiminin yapıldığı Şanlıurfa'da Urfa fıstığı demek daha da güzel oluyor. Bu kırmızı fıstığın, bol ve bereketli bu ürünün hasadının hayırlı olmasını diliyorum. Ürünün bu hale gelmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."

Ulaştırma Bakanlığı ve Başbakanlığı döneminde Türkiye'ye ve Şanlıurfa'ya yapılan hizmetlerden bahseden Yıldırım, bu yatırımların yeni Cumhurbaşkanlığı sistemiyle hız kesmeden devam ettiğini söyledi.

Yıldırım, Göbeklitepe'de yapılan kazıların devam ettiğini bunların tamamlanmasıyla kentte büyük bir tarihi mirasın gün yüzüne çıkarılacağını ifade etti.

Konuşmaların ardından Binali ve Semiha Yıldırım çifti, fıstık topladı ve sezonun hayırlara vesile olmasını diledi.

Yıldırım çifti, daha sonra UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan ve "tarihin sıfır noktası" olarak nitelendirilen Göbeklitepe'yi ziyaret ederek yetkililerden bilgi aldı.

Ziyaretleri sırasında Yıldırım'a Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli ve ilgililer eşlik etti.

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