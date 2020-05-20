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Koronavirüsten yıkılan Rusya'da yeni kriz!

Koronavirüs nedeniyle büyük bir kriz yaşayan Rusya'nın petrol ihracatında da gerileme meydana geldi. Moskova'yı sarsan gelişmenin ekonomiyi derinden etkilemesi bekleniyor.

Yeniakit Publisher
2020-05-20 12:56:00 -
Koronavirüsten yıkılan Rusya'da yeni kriz!

Rusya'nın petrol ihracatı geliri yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 13,6 azalarak 25,6 milyar dolara düştü. Petrol ve doğal gaz ihracatı Rusya'da federal bütçenin yaklaşık yüzde 40'ını oluşturuyor.

Rusya Federal Gümrük Servisi verilerine göre, ülkede petrol ihracat hacmi, ocak-mart döneminde 2019'un aynı dönemine göre yüzde 5,8 azalarak 63,1 milyon tona geriledi.

Söz konusu dönemde Rusya'nın petrol ihracat geliri yüzde 13,6 azalarak 25,6 milyar dolara geriledi.

Ülkenin petrol ihracatından elde ettiği gelir geçen yıl bir önceki yıla kıyasla yüzde 6 düşerek 121 milyar dolara gerilemişti.

Petrol ve doğal gaz ihracatı Rusya'da federal bütçenin yaklaşık yüzde 40'ını oluşturuyor.

Koronavirüs yayılıyor

Vaka sayısında büyük artışın yaşandığı Rusya'da, son 24 saatte 8 bin 764 kişide daha Kovid-19 tespit edilmesiyle vaka sayısı 308 bin 705'e ulaştı..

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