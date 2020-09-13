Koronavirüsten sızlananlara ders gibi sözler

Çin'de ortaya çıkıp, tüm dünyaya yayılan koronavirüs nedeniyle alınan bazı önlemlere karşı özellikle yeni kuşak; isyan ve olumsuzluk içinde bulunuyor.

Bu durumu fark eden bir kişi daha önce insanlık tarihinde 100 yıl içinde neler olduğunu anlatarak ibretlik bir özet yaptı.

İşte o anonim yazı:

- 1900'de doğan biri neler yaşadı

14 yaşına geldiğinde 1. Dünya Savaşı başlar ve 18 milyon insan hayatını kaybeder

Bir süre sonra, dünya genelinde bir salgın olan İspanyol gribi 50 milyon insanı öldürür. Ve canlı ve sağlam çıkarsın bu felaketten.

20 yaşına geldiğinde, New York Borsası çöker ve küresel bir kriz çıkar. Bunlar olduğunda 29 yaşındasın ve atlattın.

- 33 yaşında Hitler iktidara gelir

2. Dünya Savaşı başladığında 39 olacaksın ve 45 yaşında sona erecek.

Yapılan soykırımda 6 milyon Yahudi öldür. Toplamda 60 milyondan fazla insan ölür.

52 yaşına geldiğinde Kore Savaşı patlak verir, 64 yaşına geldiğinde Vietnam savaşı başlar ve 75 yaşında geldiginde şavaş biter.

1985 yılında dünyaya gelen bir çocuk yıllardır savaşlar, felaketler, acılar, yokluk görmüş Dedelerinin ve büyük Annelerinin hiçbir şey bilmediklerini veya hiçbir fikre sahip olmadıklarını kanısındadır.

1995 yılanda doğan ve şimdi 25 yaşında olan bir genç, İnternetten spariş ettiği ürünün gelmesi üç günü geçtiği için, Facebook'ta yada Instagram'da paylaştığı fotoğraf 15'ten fazla beğeni almazsa dünyanın sonu gelmiş gibi hissediyor.

2020 yılında insanlar çocuklarını rahat bir şekilde yaşatıyor. Evde birden fazla eğlence kaynağına erişebilecek ve hükümet yardımı sayesinde yeni bir salgını barışçıl bir şekilde atlatacağız

Fakat bazı insanlar birkaç hafta boyunca evde kalmaları gerektiğinden şikayet edip duruyor. Telefon, elektrik, yemek, sıcak su ve bir eviniz var.

İnsanoğlu çok daha kötü koşullarda hayatta kaldı ve yaşama sevincini asla yitirmedi.

İnsanlar, Süpermarketlere gitmek, alışveriş yapmak, toplu taşıma araçlarına binmek için maske takıyor.

Belki daha az bencil olmanın, sızlanmayı ve ağlamayı bırakmanın zamanıdır.