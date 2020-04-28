Koronavirüsten ölenlerin sayısında ciddi artış!

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki vakalara ilişkin verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 210 bin 204'e, vaka sayısı 3 milyon 43 bin 401'e ulaştı.

Kovid-19 yüzünden bugüne kadar en fazla can kaybı 56 bin 175 kişinin hayatını kaybettiği ABD'de görüldü. Bu ülkeyi 26 bin 977 can kaybıyla İtalya, 23 bin 521 ile İspanya, 23 bin 923 ile Fransa, 21 bin 92 ile İngiltere, 7 bin 207 ile Belçika, 6 bin 21 ile Almanya, 5 bin 806 ile İran ve 4 bin 633 ile Çin takip etti.

1000'den fazla ölümün görüldüğü diğer ülkeler ise şöyle sıralandı:

"Hollanda (4 bin 518), Brezilya (4 bin 298), Türkiye (2 bin 900), Kanada (2 bin 701), İsveç (2 bin 274), İsviçre (1640), Meksika (1351) ve İrlanda (1102)."