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Dünya Koronavirüsten ölen 'ilk lider'
Dünya

Koronavirüsten ölen 'ilk lider'

Koronavirüse yakalanan 52 yaşındaki Esvatini Başbakanı Ambrose Dlamini hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2020-12-14 16:28:00 -
Koronavirüsten ölen 'ilk lider'

Afrika'nın güneyindeki Esvatini Krallığı'nın (eski adıyla Svaziland) Başbakanı Ambrose Dlamini, Covid-19'a yakalanmasından bir ay sonra öldü. Dlamini'nin tedavi gördüğü Güney Afrika'da vefat ettiği açıklandı.

Asemptomatik olduğunu söylemişti

Dlamini, korona virüsüne yakalandığını 16 Kasım'da açıklamış, asemptomatik olduğunu ve iyi hissettiğini söylemişti. 1 Aralık gününde ise tedavisini hızlandırmak amacıyla Güney Afrika'ya götürüleceği açıklanmıştı. Bu tarihte Dlamini'nin durumunun istikrarlı olduğu ve tedaviye yanıt verdiği belirtilmişti.

Korona sebebi ile ölen ilk görev başındaki lider

Eski bir bankacı olan Dlamini, Başbakanlık görevine 2018 yılında atanmıştı. Dlamini, görev başındayken koronavirüsü kaynaklı sebeplerden ölen ilk lider olarak kayıtlara geçti. Daha önce, Fransa'nın eski cumhurbaşkanlarından Valéry Giscard d'Estaing 94 yaşında, Hindistan'ın eski başbakanlarından Pranab Mukherjee 84 yaşında, Kongo Cumhuriyeti'nin eski devlet başkanlarından Jacques Joaquim Yhombi-Opango da 81 yaşında Covid-19'dan ölmüştü. 

Ülke genelinde 127. ölüm

1.2 milyon nüfuslu ülkede şu ana dek 7 bin 768 korona virüsü vakası tespit edildiği, 127 kişinin Covid-19'dan öldüğü açıklanmıştı.

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