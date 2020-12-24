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Dünya Koronavirüsten ölen belediye başkanının cenazesine 110 bin kişi katıldı
Dünya

Koronavirüsten ölen belediye başkanının cenazesine 110 bin kişi katıldı

Ukrayna'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden Harkov şehrinin Belediye Başkanı Gennadiy Kernes'in cenaze merasimine aralarında bürokratlar, iş adamları ve çalışma arkadaşlarının da bulunduğu 110 bin kişi katıldı.

Yeniakit Publisher
2020-12-24 02:23:00 -

Ukrayna'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden Harkov şehrinin Belediye Başkanı Gennadiy Kernes için düzenlenen cenaze merasimine 110 bin kişi katıldı.

Ukrayna'da 2010 yılından beri Harkov şehrinde Belediye Başkanı olarak görev yapan ve halk tarafından çok sevilen Gennadiy Kernes, koronavirüs tedavisi nedeniyle Almanya’ya nakledilmişti.

Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

Uzun süren tedavi sürecinin ardından geçtiğimiz günlerde acı haber gelmiş ve Kernes’in korona virüse yenik düşerek hayatını kaybettiği açıklanmıştı.

Almanya ve Ukrayna arasında süren diplomatik görüşmeler sonucunda bugün Kernes’in naaşı Harkov’a getirildi ve cenaze merasimi düzenlendi.

Cenazeye 110 bin kişi katıldı

Emniyet güçleri tarafından yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı merasime bürokratlar, iş adamları, çalışma arkadaşları, ailesi ve sevenleri olmak üzere 110 bin kişi katıldı.

Cenazesini görmek isteyen kalabalık uzun kuyruklar oluşturarak sırada bekledi. Kernes, yapılan merasimin ardından Harkov’daki 2 numaralı mezarlığa defnedildi.

Kernes, 2014 yılında bir suikast girişimi sonucu silahlı saldırıya uğramış ve o günden beri tekerlekli sandalyede yaşamını sürdürmüştü.

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