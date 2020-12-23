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Sağlık Koronavirüsten hayatını kaybedenler için çarpıcı öneri
Sağlık

Koronavirüsten hayatını kaybedenler için çarpıcı öneri

Koronavirüsten yaşamını yitirenlere otopsi yapılması gerektiğini belirten Prof. Dr. Ömer Faruk Doğan, virüsün yol açtığı hasarı gösterecek tek yöntemin otopsi olduğunu söyledi.

Yeniakit Publisher
2020-12-23 01:57:00 -
Koronavirüsten hayatını kaybedenler için çarpıcı öneri

Prof. Dr. Ömer Faruk Doğan yaptığı açıklamada, “Kesinlikle en baştan beri söylediğim şey otopsi. Otopsi bize hangi organda neler olduğunu nitelikli olarak gösterecek tek şeydir. İlk belirtisi kalp rahatsızlığı olan vakalar var ve bu hastaların bir kısmı genç. Özellikle hamilelikte enfekte olan hastalarda doğum sonrasında ani kalp durması gelişebiliyor. Akciğer, böbrek ve kalp kesinlikle otopsi organları olmalıdır!” dedi.

Ayrıca Prof. Dr. Ömer Faruk Doğan yaptığı açıklamada, Tedavi edildikten sonra tekrar hastalanarak gelen hastalarda kalp sorunları çok önemli ve ritim problemleri de çok sık rastlandığını da belirtti.

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