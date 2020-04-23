Koronavirüsten hayatını kaybeden Haydar Baş’ın yerine gelen isim belli oldu
Yeni tip koroanvirüs nedeniyle yaşamını yitiren BTP Genel Başkanı Haydar Baş’ın yerine, 1991 doğumlu oğlu Hüseyin Baş seçildi.
Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanlığı'na partinin online gerçekleştirilen olağanüstü MYK toplantısında oybirliğiyle Haydar Baş’ın oğlu, Hukukçu Hüseyin Baş seçildi.
BTP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Prof. Dr. Haydar Baş'ın 14 Nisan'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetmesinin ardından olağanüstü toplandı. Koronavirüs salgını nedeniyle online yapılan toplantıda Prof. Dr. Haydar Baş'ın oğlu hukukçu Hüseyin Baş, oybirliğiyle genel başkanlığa seçildi.