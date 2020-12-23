  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Koronavirüsten hayatını kaybeden doktorun hikayesi yürek burktu
Aktüel

Koronavirüsten hayatını kaybeden doktorun hikayesi yürek burktu

Kastamonu'da görev yapan ve yakalandığı koronavirüse yenik düşen radyoloji uzmanı Vedat Gök'ün 13 kardeşinin küçük yaşta ateşli hastalıklar nedeniyle hayatını kaybettiği, babasının da doktor olduğu yıl vefat ettiği öğrenildi - Eşi Elif Gök: - "Zor bir süreç. Lütfen herkes kurallara uysun, 'Bize bir şey olmaz.' demesinler"

Yeniakit Publisher
2020-12-23 22:20:36 -
Koronavirüsten hayatını kaybeden doktorun hikayesi yürek burktu

ZONGULDAK (AA) - Kastamonu'da görev yapan ve yakalandığı yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yenik düşen doktor Vedat Gök'ün 13 kardeşinin küçük yaşta ateşli hastalıklar nedeniyle hayatını kaybettiği, babasının da doktor olduğu yıl vefat ettiği ortaya çıktı.

Kastamonu'da 12 yıldır özel bir hastanede radyoloji uzmanı olarak görev yapan 47 yaşındaki Vedat Gök, 26 Kasım'da koronavirüse yakalandı.

Tedavisine evinde başlanan Gök, daha sonra durumunun kötüleşmesi üzerine hastaneye kaldırıldı, ardından Ankara Şehir Hastanesine sevk edildi.

Burada müdahaleye rağmen kurtarılamayan Gök'ün cenazesi, dün Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde toprağa verildi.

Gök'ün, 13 kardeşinin küçük yaşta ateşli hastalıklar nedeniyle hayatını kaybettiği, babasının da doktor olduğu yıl vefat ettiği ortaya çıktı.

Üç çocuk babası Gök'ün bir oğlunun tıp fakültesi öğrencisi olduğu öğrenildi.

- "Pozitif olduğunu öğrendiğinde eşinden dostundan dua istedi"

Elif Gök, AA muhabirine yaptığı açıklamada, eşinin 12 yıldır Kastamonu'da özel bir hastanede görev yaptığını söyledi.

Eşinin 26 Kasım'da pozitif olduğunu öğrendiğini aktaran Gök, "3-4 gün evde izole oldu. Daha sonra hastanede tedavi sürecimiz başladı. Ardından yoğun bakıma alındı, yoğun bakımda da entübe edildi. Daha sonra Ankara Şehir Hastanesine sevk edildi ve dün de vefat etti." diye konuştu.

Gök, salgının başından beri kurallara uyduklarını dile getirerek, "Görevi başında bulaş oldu. Zor bir süreç. Lütfen herkes kurallara uysun, 'Bize bir şey olmaz.' demesinler. Eşim pozitif olduğunu öğrendiğinde moralini yüksek tutmaya çalışıyordu, eşinden dostundan dua istedi. Tedavi sürecini evde sürdürmek istedi ama hastaneye gitmesi gerekti." ifadelerini kullandı.

Kızı Tuana Gök de babasını kaybetmekten büyük üzüntü duyduğunu belirterek, herkese kurallara uyma çağrısında bulundu.

Kozlu 19 Mayıs Mahallesi muhtarı Hakkı Taşkın ise Gök ailesinin sevilen bir aile olduğunu belirterek, "Kendisi de mümtaz bir insandı. Çevresine faydalı biriydi. Başımız sağ olsun, Allah ailesine sabır versin. Bir doktor kolay yetişmiyor." dedi.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
3 kardeşi küvette katledildi! Bilim Kurulu üyesi Prof. bakın kim çıktı
Sağlık

3 kardeşi küvette katledildi! Bilim Kurulu üyesi Prof. bakın kim çıktı

Koronavirüs pandemisi döneminde adından sıkça bahsettiren isimlerden birisi olan Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan'ın Kıbrıs’..
Telefonla konuşurken herkes bu hatayı yapıyor! Kasları felç ediyor
Gündem

Telefonla konuşurken herkes bu hatayı yapıyor! Kasları felç ediyor

Telefonla dirseği kıvırarak yapılan 10 dakikalık bir telefon konuşmasının ardından sinir dolaşımının bozulmaya başladığını söyleyen Medicana..
Elon Musk Tesla'yı satmak istemiş! Dev şirket görüşmeyi bile kabul etmedi
Teknoloji

Elon Musk Tesla'yı satmak istemiş! Dev şirket görüşmeyi bile kabul etmedi

Tesla'nın CEO'su Elon Musk, şirketin kötü gittiği bir dönemde markasını Apple'a satmak istediğini, teknoloji devinin görüşmeyi bile kabul et..
Satılık 2017 model Opel Insignia
Satılık 2017 model Opel Insignia

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay