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Spor

Koronavirüsten etkilenen atletler için 500 bin dolarlık fon oluşturuldu

2020-04-28 14:59:15 -
Koronavirüsten etkilenen atletler için 500 bin dolarlık fon oluşturuldu

İSTANBUL (AA) - Dünya Atletizm Birliği, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle mali sorunlar yaşayan profesyonel atletlere para yardımı yapılacağını açıkladı.

Birliğin internet sitesinden yapılan açıklamada, spor organizasyonlarının ertelenmesi yüzünden mali açıdan problem yaşayan profesyonel atletlere dağıtılmak üzere Uluslararası Atletizm Vakfı iş birliğiyle 500 bin dolarlık yardım fonu oluşturulduğu duyuruldu.

Dünya Atletizm Birliği ve Uluslararası Atletizm Vakfı Başkanı Sebastian Coe önderliğinde kurulan ve söz konusu birliklerden bazı üyelerin yer aldığı çalışma grubunun, yardım parasının dağıtılacağı atletleri belirleyeceği ifade edildi.

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