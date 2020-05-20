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Koronavirüsten en çok etkilenen illerden olan Bursa'da sosyal mesafe umursanmadı

Türkiye'deki koronavirüs salgınından en çok etkilenen 10 şehirden biri olan Bursa'da, sosyal mesafe kuralı yine umursanmadı. Halk pazara koştu.

Yeniakit Publisher
2020-05-20 15:40:00 -
Koronavirüsten en çok etkilenen illerden olan Bursa'da sosyal mesafe umursanmadı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri nedeniyle 15 şehirde ilan edilen 4 günlük sokağa çıkma yasağı dün gece sona erdi. Kısıtlamanın kalkmasıyla açıklanan verilere göre koronavirüsten en çok etkilenen 10 il arasında yer alan Bursa'da vatandaşlar, pazarlara akın etti. 

İnegöl Semt Pazarı ve Tuzpazarı'nda yoğunluk yaşandı. Sosyal mesafe kuralına uymayan vatandaşlar, zaman zaman tezgah önlerinde sıra oluşturdu. Maskesiz gelenler ise, polis ve zabıta ekipleri tarafından uyarıldı.

Koronavirüs, ülkemizdeki her şehirde farklı oranda risk oluşturuyor. Özellikle salgının en çok etkilediği 10 şehirden biri olan Bursa'da vatandaşların kuralları hiçe sayarak kalabalığa karışıp pazar alışverişi yaptığı görüntüler, büyük endişeye neden oldu.

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