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Yerel

Koronavirüste ürküten tablo! İstanbul'u geride bıraktı

Koronavirüs salgını sonrası sosyal mesafe kuralına en az uyan il Gaziantep oldu. İstanbul'u geride bırakan kentte bugün insan yoğunluğunun en fazla yaşandığı çarşı ve caddelerde kaydedilen görüntüler ise ürküttü.

Yeniakit Publisher
2020-06-16 15:06:00 - 2020-06-16 15:12:16
Koronavirüste ürküten tablo! İstanbul'u geride bıraktı

2 milyonluk nüfusa sahip Gaziantep, 20 milyonluk İstanbul’u sosyal mesafe kuralını delme konusunda geride bıraktı. Maske takmanın zorunlu olduğu kentte maske kuralına en fazla gençlerin riayet etmediği gözlemlendi. Bugüne kadar kentte kurala uymadığı tespit edilen 32 bin 53 kişiye para cezası kesilirken, 20 kişi hakkında da soruşturma başlatıldı.

Günlük açıklanan vaka tablolarında son günlerde yaşanan artış, ikinci dalga endişesi oluşturuyor.

İnsan yoğunluğunun yaşandığı Gaziler Çarşısı’nda ise sosyal mesafe kuralı adeta hiçe sayılıyor.

İstanbul ilçeleri koronavirüs yoğunluk haritası
İstanbul ilçeleri koronavirüs yoğunluk haritası

Korona Virüs

İstanbul ilçeleri koronavirüs yoğunluk haritası

 

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