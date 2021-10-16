  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Sağlık Koronavirüste korkutan tespit! Şimdiye kadar eşi benzeri görülmedi
Sağlık

Koronavirüste korkutan tespit! Şimdiye kadar eşi benzeri görülmedi

Dünyada koronavirüsün etkisi devam ederken, korkutan bir gelişme tespit edildi. Meksika'da bir hastada koronavirüsün hem Delta hem de Mu mutasyonu görüldü.

Yeniakit Publisher
2021-10-16 22:44:00 - 2021-10-16 22:47:58
Koronavirüste korkutan tespit! Şimdiye kadar eşi benzeri görülmedi

Dünya genelinde yeni tip korona virüs (Covid-19) ve mutasyonları ile mücadele devam ederken, Meksika’dan Covid-19 mutasyonlarına ilişkin korkutan bir açıklama geldi.

Ülkenin Hidalgo eyaletinde bir kişide Covid-19'un hem Delta hem de Mu mutasyonu tespit edildi. Meksika Epidemiyolojik Referans ve Tanı Enstitüsü tarafından yapılan farklı analizler sonucunda ortaya çıkan çift mutasyon vakası Hidalgo Valisi Omar Fayad tarafından da doğrulandı.

'Şu ana dek eşi benzeri görülmedi'

Vali Fayad sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, söz konusu vakayı “Meksika'da şu ana dek eşi benzeri görülmemiş” olarak nitelendirdi.

Vali ayrıca, Hidalgo Eyaleti Sağlık Bakanlığı ve Dünya Sağlık Örgütü Meksika Ofisi’nin Covid-19 sorumlusu Jean-Marc Gabastou’nun koordineli olarak derin epidemiyolojik araştırmalar üzerinde çalışmaya başladıklarını açıkladı.


meksika, koronavirüs, mu varyantı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
AK Parti'den Kılıçdaroğlu'nun Merkez Bankası ziyaretine 'Kurtlar Vadisi' göndermesi
Gündem

AK Parti'den Kılıçdaroğlu'nun Merkez Bankası ziyaretine 'Kurtlar Vadisi' göndermesi

AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı Eyyüp Kadir İnan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Merkez Bankasına gitmesi sonrası Kurtlar V..
Kış sporlarında kazalardan korunma yolları
Kadın - Aile

Kış sporlarında kazalardan korunma yolları

Kış sporları, insanların kış dönemlerinde buzlu ya da karlı zeminlerde yaptıkları spor aktivitelerine denir.

Dev markette Müslüman düşmanlığı
Dünya

Dev markette Müslüman düşmanlığı

ABD’nin en büyük marketler zincirine sahip olan Wallmart’ta Müslüman çalışana negatif ayrımcılık yapıldı.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay