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Sağlık Koronavirüste ikinci dalga açıklaması: Zirve noktasını geride bıraktık
Sağlık

Koronavirüste ikinci dalga açıklaması: Zirve noktasını geride bıraktık

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya "Covid-19 salgını ikinci dalgasının zirve noktasını geride bıraktık. Hastanede yatan sayısı yüzde 40 oranında, yoğun bakımda yatan sayısı yüzde 25 oranında azaldı" dedi.

Yeniakit Publisher
2020-12-22 10:54:00 -
Koronavirüste ikinci dalga açıklaması: Zirve noktasını geride bıraktık

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya yaptığı paylaşımda, "Covid-19 salgını ikinci dalgasının zirve noktasını geride bıraktık. Hastanede yatan sayısı yüzde 40 oranında, yoğun bakımda yatan sayısı yüzde 25 oranında azaldı" dedi.

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