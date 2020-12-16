Koronavirüste ezber bozan tespit! Çin dünyaya ilan etti

İlk olarak Aralık 2019'da Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede dünyaya yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle dünya genelinde 1 milyon 645 bin 161 kişi hayatını kaybetti, 74 milyona yakın insan ölümcül salgına yakalandı. Sözcü'de yer alan habere göre; salgını bitirmek için geliştirilen aşılara onay verilmeye başlansa da, dünya nüfusuna yetecek aşı üretmek için hala uzun bir yol var. Bu da koronavirüsten korunmak için tedbirleri elden bırakmamayı gerektiriyor.

Damlacıklar kene gibi yapışıyor

Bu kapsamda virüsün bulaşıcılığına yönelik yeni araştırmalar da ortaya çıktı. Pekin'de bulunan Çin Bilimler Akademisi, virüsün kapalı ortamlarda, özellikle de koridor gibi dar alanlarda nasıl yayıldığına ilişkin bir çalışma gerçekleştirdi.

Uzmanlar, 1.80 boylarında ve saniyede 1.5 metre hızla yürüyen bir adamı baz aldı. Söz konusu örnekte maske takmayan ve koronavirüsü taşıyan adam, öksürerek havaya damlacıklar yoluyla virüsü bırakıyor.

Damlacıklar, yürümeye devam eden adamın oluşturduğu hava akımıyla birlikte bel seviyesindeki yükseklikte onu takip ediyor ve kene gibi yapışıyor.

Koronavirüsün kapalı ve dar alanda daha hızlı yayıldığı tespit edildi

Çocuklar için tehlike daha yüksek

1.2 metre ve 6 metre genişliğindeki iki farklı koridor üzerinden simülasyon oluşturan uzmanlar, 6 metrelik koridorda virüsün görünmez bir kuyruk gibi daha uzun süre kişiyi takip ettiğine dikkat çekti. Yetişkinlerde bel seviyesindeki yüksekliğin çocuklarda baş bölgesine geldiğini belirten uzmanlar, bu sebeple çocukların daha büyük risk altında olduğunu vurguladı.

Yürüken dahi sosyal mesafe ve maske kuralına dikkat edilmeli

Araştırmacılar, yürürken dahi sosyal mesafe kuralına uymanın ve maske takmanın öneminin bu çalışmayla bir kez daha gözler önüne serildiğini ifade ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da yaptığı konuşmalarda koronavirüse karşı özellikle "TAMAM" diye kısalttığı temizlik, maske ve mesafe konusunda uyarılarda bulunuyor.