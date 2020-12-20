Koronavirüse karşı savaş devam ederken bilim insanları virüsle ilgili daha çok bilgi edinmek adına çalışmalarını sürdürüyor. Yapılan her çalışma söz konusu virüsün daha iyi tanınmasını sağlıyor. Pek çok bilimsel çalışmalar ve ülkelerin vefat istatistiklerine bakıldığında erkeklerin kadınlara oranla daha çok yaşamını yitirdiği gözleniyor. Peki, erkeklerin koronadan vefat etme ihtimali kadınlardan niye daha fazla?

Koronavirüste erkeklerin ölüm oranı neden kadınlardan fazla?

Maryland Üniversitesi Tıp Fakültesinin yürüttüğü çalışma, Kovid-19 hastası erkeklerin ölüm riskinin kadınlardan yüzde 30 daha fazla olduğunu gösterdi.

The Financial Express gazetesinin haberine göre, ABD'de Maryland Üniversitesi Tıp Fakültesinden (UMSOM) bilim insanları, aynı yaş ve sağlık durumundaki Kovid-19 hastalarının ölüm oranı arasındaki ilişkiyi inceleyen çalışma yürüttü.

ABD'de 613 hastaneden yaklaşık 67 bin Kovid-19 hastasının incelendiği çalışmada, erkeklerin virüse bağlı yaşamını yitirme oranının kadınlardan yüzde 30 daha fazla olduğu tespit edildi.

Araştırmada ayrıca 20 ila 39 yaşlarında obezite, hipertansiyon ve diyabet sorunu bulunan Kovid-19 hastalarının ölüm riskinin sağlıklı yaşıtlarından daha yüksek olduğu görüldü.

Yaş faktörünün Kovid-19'un ölümcül etkisi üzerindeki önemine işaret edilen çalışmada, çocuk hastaların hayatını kaybetme oranının yüzde 2'den az olduğu kaydedildi.

Çalışmayı yürüten Katherine E. Goodman, yaşlı hastaların hala en yüksek ölüm riskine sahip grup olduğuna ancak obez veya hipertansiyon hastası gençlerin ölüm riskinin de fazlalığına dikkati çekti.

Peki, neden erkeklerin ölüm oranları daha yüksek? Bu konu hakkında çeşitli görüşler bulunuyor. Ancak bunların hiçbiri şimdilik kanıtlanmış durumda değil. Kadınların hormonel yapısı sebebiyle daha dirençli olduğu düşünülüyor. Ayrıca erkelerin sağlıklarına kadınlar kadar dikkat etmemesi de risk faktörlerinden biri olarak gösteriliyor. Kadınların ilk belirtilerle hastaneye gittiği ancak erkeklerin neredeyse son aşamada sağlık kuruluşuna başvurduğu uzmanlarca ifade ediliyor. Bir diğer unsur olarak erkeklerin beslenme şekillerine, diyetlerine dikkat etmemekle birlikte daha çok sigara tüketiyor olmasının da bu sonuçta etkili olduğu ifade ediliyor.