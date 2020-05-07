Koronavirüslü çocukları sınır dışı ettiler
Meksika, koronavirüs testi pozitif çıkan 4 çocuk sığınmacıyı yanlarında refakatçileri olmadan sınır dışı etti.
Guatemala Sosyal Yardım Kurumu Müdürü Anaeli Torres, çocukların otobüsle Guatemala City'ye gönderildiğini açıkladı.
Torres, çocukların Kovid-19 tedavisi için hastaneye götürüldüğünü söyledi.
Kovid-19 nedeniyle sınır dışı edilme korkusu yaşayan çok sayıda kişinin olduğunu söyleyen Torres, Meksika'da Kovid-19 test sonuçlarını bekleyen 10 çocuğun daha bulunduğunu belirtti.