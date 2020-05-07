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Dünya

Koronavirüslü çocukları sınır dışı ettiler

Meksika, koronavirüs testi pozitif çıkan 4 çocuk sığınmacıyı yanlarında refakatçileri olmadan sınır dışı etti.

Yeniakit Publisher
2020-05-07 22:37:00 -
Koronavirüslü çocukları sınır dışı ettiler

Guatemala Sosyal Yardım Kurumu Müdürü Anaeli Torres, çocukların otobüsle Guatemala City'ye gönderildiğini açıkladı.

Torres, çocukların Kovid-19 tedavisi için hastaneye götürüldüğünü söyledi.

Kovid-19 nedeniyle sınır dışı edilme korkusu yaşayan çok sayıda kişinin olduğunu söyleyen Torres, Meksika'da Kovid-19 test sonuçlarını bekleyen 10 çocuğun daha bulunduğunu belirtti.

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