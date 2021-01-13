Koronavirüse yakalanmıştı! O oyuncu apar topar hastaneye kaldırıldı
Geçtiğimiz hafta koronavirüse yakalandığını sosyal medyada duyuran Songül Öden'den kötü haber geldi. Genç oyuncunun apar topar hastaneye kaldırıldığı ortaya çıktı.
Oyuncu Songül Öden, tüm dünyayı kasıp kavuran koronavrüse yakalandığını sosyal medya hesabından duyurmuştu.
41 yaşındaki Öden, tedbirler bırakmamasına rağmen ve kmseyle görüşmediği halde nasıl yakalandığını anlamadığını söyledi.
İlk günlerde sağlık durumunun iyi olduğu söylenen Öden'in, durumunun ağırlaşması nedeniyle apart topar hastaneye kaldırıldığı ortaya çıktı. Şikayetlerinin şiddet artınca tedavi altına alınan Öden'in uzun bir süre hastanede kalacağı söylendi.