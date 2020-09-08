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Gündem Koronavirüse yakalanmıştı... Ali Babacan'dan sağlık durumu hakkında açıklama geldi
Gündem

Koronavirüse yakalanmıştı... Ali Babacan'dan sağlık durumu hakkında açıklama geldi

Geçtiğimiz günlerde koronavirüse yakalandığını duyuran DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, sağlık durumuna ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Şikayetlerinin azaldığını belirten Babacan, tedavisine evde devam edileceğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2020-09-08 18:18:00 -
Koronavirüse yakalanmıştı... Ali Babacan'dan sağlık durumu hakkında açıklama geldi

Koronavirüse yakalanan Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Genel Başkanı Ali Babacan, sosyal medya hesabından sağlık durumuna ilişkin açıklamada bulundu.

15. günün sonunda şikayetlerinin azaldığını aktaran Babacan, tedavisine evde devam edileceğini ifade etti. Hastanede kaldığı süre boyunca sağlık çalışanlarının büyük fedakarlıklarına bizzat şahit olduğunu dile getiren Babacan, "Hepsine çok teşekkür ediyorum" dedi.

Sosyal medya hesabından vatandaşları koronavirüse karşı uyaran Babacan şu ifadeleri kullandı:

"Son günlerde yeniden yaygınlaşan salgına karşı özellikle toplu organizasyonlardan uzak durmanızı, her türlü tedbiri almanızı, kendinizi ve çevrenizdekileri korumanızı özellikle rica ediyorum. Tüm COVID-19 hastalarına acil şifalar diliyorum"

Ne olmuştu?

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, 25 Ağustos'ta sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıklamıştı. Babacan paylaşımında, "Biraz önce COVID-19 testimin sonucunun pozitif olduğunu öğrendim. Şu an durumum iyi çok şükür. Doktorlarım bir süre ailemle birlikte karantina altında kalmam gerektiğini söyledi. Çalışmalarıma evden devam edeceğim inşallah. Sağlıkla kalın ve lütfen kendinize dikkat edin" ifadelerini kullanmıştı.

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