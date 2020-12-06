Koronavirüse yakalananlara 'ilaç' uyarısı

İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Asena Serap Yalçınkaya, koronavirüse yakalananlara ilaç kullanımına ilişkin önemli uyarılarda bulundu. "Hiçbir hekim, hastasını kötü etmek için ilaç vermez, öncelikle herkesin bunu anlaması gerekiyor." diyen Dr. Yalçınkaya, "Hastalarımız bize danışmadan kafalarına göre verdiğimiz ilacı kesiyorlar. Bunun sonucunda da daha kötü bir şekilde geri gelebiliyorlar." ifadelerini kullandı.

'İlaç kullanımında ciddi bir yanılgı var'

Elazığ Mediline Hastanesi Dahiliye Bölümü İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Asena Serap Yalçınkaya, toplumda koronavirüse karşı verilen ilaçların kullanımı ile ilgili ciddi bir yanılgının olduğunu söyledi. Verilen ilaçların kullanılmaması sonucunda vatandaşların virüsten ciddi bir şekilde etkilendiğini gözlemlediklerini belirtti.

'Birçok vatandaşımız ciddiyetin farkında değil'

Koronavirüsün grip ve benzeri mevsimsel hastalıklardan farklı olduğuna dikkat çeken Dr. Yalçınkaya, "İnsanlar, koronavirüs hastalığını hala bir grip veya enfeksiyon hastalığı gibi düşünmekte ve bitkisel tedavilerle kontrol altına alınacağını zannetmekte. Öncelikle, koronavirüs hastalığı sistemik inflamatuar bir hastalık. Bu hastalık pek çok organı etkilemekte. Dolayısıyla vatandaşlarımıza buradan doktorların önerilerine uymalarını tavsiye ediyorum." diye konuştu.

Dr. Yalçınkaya, sözlerine şöyle devam etti:

"Hastalar özellikle antikor veya sürüntü (PCR) testi baktırmak istiyorum diye geliyorlar. Bizim de en çok kullandığımız yöntem sürüntü testidir. Bu test, insan vücudundaki virüsün üretilmesine dayanarak ortaya konulan ve hastalığın ilk evrelerinde sonucu pozitif çıkan bir testtir. Bu testler bir hafta içerisinde negatife de dönebiliyor. Ayrıca iki tür antikor testimiz var. Birincisi şu an bakılan immunoglobulin (m), diğeri ise immunoglobulin (g) testidir. Onun dışında kliniğimizde yaptığımız Covid antijen testimiz var."

'Doktora danışmadan ilaç kesiyorlar'

"Koronavirüs, bağışıklık yanıta göre şekillenen bir hastalık. Kişiye özgü tedavi veya kişiye özgü bir tanı algoritması var. Şu anda rutin olarak kullandığımız ilaç favipiravirdir. Bu ilaç, virüsün ilerlemesini engelliyor. Bununla ilgili toplumda büyük yanılgı var ve kimse ilaç kullanmak istemiyor. Kafalarına göre ilacı kesiyorlar. Bunun sonucunda daha kötü bir şekilde bize gelebiliyorlar. Hiçbir hekim, hastasını kötü etmek için ilaç vermez, öncelikle herkesin bunu anlaması gerekiyor. Favipiravir ilacı, virüs üremesini durduran bin antiviral ilaçtır. Tıpkı bir antibiyotik gibidir. Tabii ki bulantı, kusma, baş dönmesi gibi yan etkileri olabiliyor. En büyük yan etkisi, karaciğer enzim yüksekliği olmakla birlikte ilaç verdiğimiz hastalarda bunun kontrolünü de muhakkak yapıyoruz. Halkımızın bu aşamada biraz daha duyarlı olması gerekiyor. Bu salgını yönetmemiz için beraber hareket etmemiz gerekiyor."