Koronavirüse yakalanan 'Reynmen' lakaplı Yusuf Aktaş'ın son test sonucu ortaya çıktı
Koronavirüse yakalanan 'Reynmen' lakaplı Youtuber ve şarkıcı Yusuf Aktaş'ın son testinin negatif çıktığı öğrenildi.
Youtuber ve şarkıcı ‘Reynmen’ lakaplı Yusuf Aktaş’ın geçtiğimiz günlerde yeni tip koronavirüse yakalandığı ortaya çıkmıştı.
Aktaş, koronavirüs testinin ‘pozitif çıktığını sosyal medya hesabından Müslüm Gürses'n 'Hoşgeldin' şarkısını paylaşarak duyurmuştu.
Sosyal medya hesabının hikaye bölümünde paylaşım yapan Aktaş, yakın zamanda temas ettiği kişilerin dikkat etmeleri konusunda uyarmış ve raporunun da yer aldığı bir fotoğraf paylaşmıştı.
Son test sonucu ortaya çıktı
Son edinilen bilgilere göre Reynmen lakaplı Yusuf Aktaş, son yaptırdığı koronavirüs testinin sonucunun ‘negatif’ çıktığını duyurdu.
Geçtiğimiz günler Youtuber Enes Batur da kız arkadaşıyla birlikte koronavirüse yakalanmış ancak karantinadan kaçarak büyük bir skandala imza atmıştı.