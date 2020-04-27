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Koronavirüse yakalanan polis memurundan acın haber

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Ataşehir İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru Feridun Fırat Yıldırım koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

2020-04-27 16:23:00 -
Koronavirüse yakalanan polis memurundan acın haber

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Ataşehir İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru Feridun Fırat Yıldırım koronavirüse yakalandı. Yıldırım 27 gün süren tedavisinin ardından kurtarılamayarak, hayatını kaybetti.

Hayatını kaybetti

Ataşehir İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru Feridun Fırat Yıldırım 31 Mart günü ateş ve öksürük şikayetiyle hastaneye başvurdu. Yıldırım'ın yapılan koronavirüs testi sonucu pozitif çıktı. Durumu ağırlaşan polis memuru Pendik Marmara Eğitim ve Araştırma Hastanesi yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı.

Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan polis memuru bugün hayatını kaybetti.

Beykoz'a defnedilecek

Polis memuru Feridun Fırat Yıldırım bugün ikindi vaktinde namaz vakti beklenilmeden kılınacak cenaze namazının ardından Beykoz Baklacı Mezarlığı'na defnedilecek.

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