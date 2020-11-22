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Siyaset Koronavirüse yakalanan İbrahim Kalın: Belirlendiği anda Cumhurbaşkanımızdan uzaklaştım!
Siyaset

Koronavirüse yakalanan İbrahim Kalın: Belirlendiği anda Cumhurbaşkanımızdan uzaklaştım!

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Türkiye’nin AB’ye tam üyeliğini bir öncelik olarak gördüklerini belirterek, "Türkiye ile AB’nin ekonomik, siyasi, güvenlik alanlarda ortak noktalarının çok daha fazla olduğunu görüyoruz. Ticaretimizin %45’ini Euro Bölgesi’yle yapıyoruz" dedi. Sözcü Kalın, konuşmasında koronavirüs tedavisinde yaşadıklarını anlatarak “Belirlendiği anda Cumhurbaşkanımızdan uzaklaştım." ifadelerini de kullandı.

Yeniakit Publisher
2020-11-22 10:35:00 -
Koronavirüse yakalanan İbrahim Kalın: Belirlendiği anda Cumhurbaşkanımızdan uzaklaştım!

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, özel bir televizyon kanalının canlı yayınında gündeme dair değerlendirmelerde bulundu.

"Belirlendiği anda cumhurbaşkanımızdan uzaklaştım"

Sözcü Kalın, konuşmasında koronavirüs tedavisinde yaşadıklarını anlatarak “Belirlendiği anda Cumhurbaşkanımızdan uzaklaştım. Onun sağlığı hepimizinkinden daha önemli. Kısa bir sürede toparlandım” diye konuştu.

"Virüs hız kaybetmiyor"

Virüse karşı alınan tedbirler hakkında da konuşan Kalın “Bu tedbirler Bilim Kurulu’nun tavsiyeleri çerçevesinde alınıyor, fakat büyük fotoğrafı Cumhurbaşkanımız da değerlendirmek durumunda. Öneriler değerlendirildikten sonra bu tedbirler Cumhurbaşkanımız tarafından açıklandı. Kurulun önerileri bizim için son derece önemli. Tedbir tek başına yetmiyor. Vatandaşın bu konuda bilinç sahibi olması çok önemli. Tehlike geçmiş değil, grip, nezle döneminde daha da artmış durumda. Birçok Avrupa ülkesi tekrar kapanma dönemine girdi. Brüksel’deydim, orada hayat adeta durmuş gibi. Amerika’da durum gerçekten kötü. Bütün bunlara baktığınızda virüs hız kaybetmiyor” şeklinde konuştu.

Kalın, tedbirlere uyulması gerektiğini vurgulayarak “Virüsün yaş cinsiyet bölgesel sınırlaması yok. Aşı çalışmaları dünyanın değişik yerlerinde yapılıyor, inşallah bunlar başarılı neticeler verecekler. Fakat aşıların tamamen etkili hale gelmesi salgını durdurması 10-20 gün içerisinde olmayacak. Bu bir süreç biraz sabır gerektiriyor, tedbirlere dikkat edilmeli. Bunları yaparsak önümüzdeki 2 ayı daha kolay atlatmamız mümkün olacak” dedi.

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