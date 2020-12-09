Koronavirüse yakalanan İBB eski Başkanı Kadir Topbaş'ın sağlık durumu kritik
Koronavirüse yakalanan İstanbul Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Kadir Topbaş'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Koronavirüse yakalanan ve kaldırıldığı hastanede yoğun bakıma alınan İstanbul Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Kadir Topbaş'ın sağlık durumu ciddiyetini koruyor.
Kadri Topbaş'ın sağlık durumu kritik
İstanbul Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Kadir Topbaş ve ailesinin geçtiğimiz haftalarda koronavirüs testi pozitif çıkmıştı. Koronavirüse yakalanan Kadir Topbaş hastaneye kaldırıldı.
Üç haftadır yoğun bakımda tedavisi süren Kadir Topbaş'ın entübe edildiği ve sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.