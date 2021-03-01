Koronavirüse yakalanan eski Belediye Başkanı, yoğun bakıma alındı
Yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan eski Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, tedbir amaçlı yoğun bakıma alındı.
Yeni tip koronavirüse yakalanan eski Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, tedbir amaçlı yoğun bakıma alındı.
Bodrum Ticaret Odası Başkanı (BODTO) Mahmut Kocadon, kardeşinin pazar günü özel hastanedeki muayenesinde oksijen azalması tespit edildiğini bildirdi.
Mahmut Kocadon "Tedaviye hastanede devam edilmesi tavsiye edilmiş. Tedbir amaçlı yoğun bakıma alındı. Herhangi bir uyutma söz konusu değil, bilinci açık. Kendisiyle telefonla da görüştük. Kısa sürede hastalığı atlatmasını umut ediyorum." ifadelerini kullandı.
Mehmet Kocadon'un eşi Hülya Kocadon'un ise hastalığı atlattığı ve bugün yapılan testinin negatif çıktığı öğrenildi.