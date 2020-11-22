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Spor Koronavirüse yakalanan Bülent Uygun ile ilgili yeni gelişme
Spor

Koronavirüse yakalanan Bülent Uygun ile ilgili yeni gelişme

Koronavirüs tedavisini tamamlayan teknik direktör Bülent Uygun, karantina sürecinde yaşadıklarını anlattı.

Yeniakit Publisher
2020-11-22 15:48:00 -
Koronavirüse yakalanan Bülent Uygun ile ilgili yeni gelişme

Teknik direktör Bülent Uygun, 16 günlük yoğun tedavisinin ardından sağlığına kavuştuğunu belirterek sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Başta futbol oynadığı takımlar ile çalıştığı takımlar tarafından edilen duaların kendisine manevi güç verdiğini dile getiren Uygun, testinin negatife dönmesinin mutluluğunu yaşadığını ifade etti. Geçirdiği zor günleri anlatan Uygun, maske, mesafe ve hijyen konusunda vatandaşları uyardı.

"Çok zor günler geçirdim"

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile korona virüs testinin negatife döndüğünü açıklayan Bülent Uygun, "Sevgili dostlarım, Covid-19 testimin negatife dönmesinin mutluluğunu yasıyorum. 16 günlük yoğun tedavimin ardından sağlığıma elhamdülillah kavuşmuş durumdayım. Öncelikle çok zor günler geçirdim, bu günlere Allah'a şükür ediyorum.

Başta futbol oynadığım takımlar ile çalıştığım takımlarımızın taraftarları tarafından duaları bana çok manevi güç verdi, Allah hepsinden razı olsun. Lütfen sizden ricam maske, mesafe, hijyene dikkat etmeniz" ifadelerine yer verdi.

Uygun paylaşımının devamında ise "Covid-19 sürecinde çok ama çok yoğun ve ağır şartlar altında çalışan sağlık çalışanlarımıza, benim iyileşme sürecimde tedavileriyle katkı sağlayan başta doktorum ve sağlık çalışanlarına da en özel teşekkür ve minnetlerimi sunuyorum. Değerli dostlar Covid-19 ile tanışma hikayem, nasıl geçtiğini fark edemeden maalesef aileme de bulaştırdım. Bu süreçte hasta olmaktan çok aileme bulaştırmanın verdiği endişe ve kaygı, vicdan azabı beni hastalıktan daha çok yıprattı. Siz siz olun lütfen mesafe ve Sağlık Bakanlığımızın önerdiği tedbirleri mutlaka uyun. Sizde bu zorlu geçen süreci yaşamamak için lütfen yetkililerin tavsiye ettiği tüm kurallara uyun" dedi..

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