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Gündem Koronavirüse yakalanan Bülent Arınç'tan haber var
Gündem

Koronavirüse yakalanan Bülent Arınç'tan haber var

Geçtiğimiz günlerde koronavirüs yakalanan Bülent Arınç ve eşinin sağlık durumlarıyla ilgili son bilgiler gazeteci Abdulkadir Selvi paylaştı.

Yeniakit Publisher
2020-09-14 08:44:00 - 2020-09-14 08:50:35
Koronavirüse yakalanan Bülent Arınç'tan haber var

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bülent Arınç, geçtiğimiz günlerde eşi ile birlikte yeni tip koronavirüse yakalandığını açıklamıştı.

Tedavileri devam eden Arınç çiftinin sağlık durumlarıyla ilgili son bilgiler ortaya çıktı.

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi’ye konuşan eski Meclis Başkanı Bülent Arınç, sağlık durumlarıyla ilgili "Çok şükür olumsuz bir şey yok" açıklamasında bulundu. Selvi, Bülent Arınç ile konuşmasını "Bülent Arınç'tan iyi haberler var" başlıklı bugünkü köşe yazısında paylaştı.

"İlaç tedavisinin ilk aşaması bugün tamamlanacak"

Arınç çiftinin tedavisinin evde devam ettiğini yazan Selvi, ilaçtedavisinin ilk aşamasının bugün tamamlanacağını belirtti.

Selvi şunları kaleme aldı;

"Eski Meclis Başkanı Bülent Arınç ve eşinin koronavirüs testleri pozitif çıkmıştı. Arınç ailesinin ilaç tedavisi evde devam ediyor. Bugün ilaç tedavisinin ilk aşaması tamamlanmış olacak. Eşi Münevver Hanım daha hafif geçiriyor. Dün Bülent Arınç’ı aradım. Sesi iyi geliyordu. ‘Çok şükür olumsuz bir şey yok’ diye söze başladı. ‘İştahsızlık ve ağzımda kuruma var. Öksürük yok, ateş yok. Sadece aldığımız ilaçların etkisiyle herhalde, hafif bir bulantı var’ dedi.”

Bülent Arınç’ın yüksek ateş şikayetiyle doktora gittiğini aktaran Selvi, Arınç’ın vücut kırgınlığının sürmesi ve ateşinin 39.5 dereceye çıkmasının ardından test yapıldığını ve testin pozitif çıktığını belirtti.

Selvi şunları yazdı;

“İlk belirtiler yüksek ateşle ortaya çıkmış. Daha önce zatürre aşısı olduğu için doktoru, ‘Ateşinizin yükselmesi gibi bazı semptomları olabilir.’ diye uyarmış. Ancak ateşi 39.5 dereceye çıkınca hemen tedbir almışlar. Önce ateşi düşürülmüş. Ama vücudundaki kırgınlık devam edince, Güven Hastanesi’nde teste ilave olarak kan tahlili yapılmış, tomografi çekilmiş. Testi pozitif çıkmış. Şimdi evde ilaç tedavileri devam ediyor. Bülent Bey’in kamuoyuna mesajı var. ‘Allah’a şükür iyileşiyoruz. Arayan, soran ve merak eden dostlara selamlar. Dualarınızı bekliyoruz’ diyor."

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