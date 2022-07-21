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Dünya Koronavirüse yakalanan ABD Başkanı Biden'dan video mesaj
Dünya

Koronavirüse yakalanan ABD Başkanı Biden'dan video mesaj

Koronavirüs testi pozitif çıkan ABD Başkanı Joe Biden yayınladığı video mesajda, sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti.

Yeniakit Publisher
2022-07-21 23:36:00 - 2022-07-21 23:40:52

ABD Başkanı Joe Biden, Covid-19 testinin pozitif çıkmasının ardından sosyal medya hesabı üzerinden yayınladığı video mesaj ile sağlık durumunun iyi olduğunu açıklayarak, "İnancınızı koruyun. Her şey yoluna girecek” dedi.

Covid-19’a yakalanan ABD Başkanı Joe Biden, sosyal medya hesabı üzerinden yayınladığı video mesaj ile sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı. Sabah saatlerinde Covid-19 testinin pozitif çıktığını ifade eden Biden, Covid-19’a karşı tamamen aşılı olduğunu ve 2 kez hatırlatıcı aşı dozu yaptırdığını belirtti.

"Her şey yoluna girecek"

Hafif semptomları olduğunu aktaran Biden, sağlığı hakkındaki soruları ve endişeleri gerçekten takdir ettiğini belirterek, “İyiyim, çok çalışıyorum. İlginiz için teşekkürler. İnancınızı koruyun. Her şey yoluna girecek” dedi.

Biden daha önce ofisinden bir fotoğraf ile yaptığı yazılı paylaşımda ise, "Millet, ben iyiyim. Beni düşündüğünüz için teşekkürler" ifadelerini kullanmış,

Pennsylvania Senatörü Bob Casey, Temsilciler Meclisinde Pennsylvania’yı temsil eden Matt Cartwright ve Scranton Belediye Başkanı Paige Conetti ile telefonda görüştüğünü ve bugün Pennsylvania’da katılmayı planladığı etkinliğin iptalinden dolayı kendilerinden özür dilediğini aktarmıştı.

Biden'ın eşi ve Harris'in testleri negatif çıktı

Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Biden’ın pozitif çıkmasının ardından Biden’ın eşi First Lady Jill Biden ve Başkan Yardımcısı Kamala Harris’e yapılan testlerin negatif çıktığını duyurdu.

 

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