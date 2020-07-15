  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Teknoloji

Koronavirüse karşı üretilen antikorlar kalıcı değil

Bilim insanları, gerçekleştirdikleri bir araştırma sonucu insan vücudunun koronavirüse karşı ürettiği antikor üretiminin bir süre sonra durduğunu, iyileşen kişilerin 3 ay sonra tekrar enfekte olabileceği gerçeğini ortaya çıkardı.

Yeniakit Publisher
2020-07-15 05:27:00 -
Koronavirüse karşı üretilen antikorlar kalıcı değil

Londra Üniversitesi bünyesinde çalışmalarını sürdüren bilim insanları, yaptıkları bir araştırma sonucu, insan vücudunun koronavirüse karşı geliştirdiği antikorların kalıcı olmadığına ve iyileşen kişilerin koronavirüse tekrar yakalanabileceğine dair önemli bulgular elde ettiklerini açıkladı.

Hastalar ve sağlık çalışanları üzerinde gerçekleştirilen çalışma kapsamında, katılımcıların koronavirüse karşı bağışıklık sistemi tepkileri incelendi. Elde edilen bulgular sonucu, vücudun koronavirüs belirtileri görülmeye başladığı andan itibaren antikor seviyesini artırdığı, üç hafta içinde zirve noktasına ulaştığı, ardından da düşüşe geçtiği tespit edildi.

Ayrıca yapılan kan testlerinde katılımcıların yüzde 60'ının koronavirüse karşı yüksek seviyede antikor ürettiği ancak 3 aylık sürecin sonunda hastaların yalnızca yüzde 17'sinde bağışıklık seviyelerinin korunduğu görüldü.

Konu ile ilgili çeşitli değerlendirmelerde bulunan araştırmacı Dr. Katie Doores, "İnsanlar virüse karşı makul seviyede antikor geliştiriyor ancak bu seviye, zirvenizin ne kadar yüksek olduğuna bağlı olarak kısa sürede düşmeye başlıyor. Bu zirve noktası, antikorların ne kadar vücudunuzda kalmaya devam edeceğini belirliyor." ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2013 model Hyundai Accent
Satılık 2013 model Hyundai Accent

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı