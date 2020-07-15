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Teknoloji

Koronavirüse karşı lama tedavisi

Bilim insanları, lamalardan alınan özel geliştirilmiş antikorları kullanarak koronavirüse karşı bağışıklık sistemini güçlendirecek yeni bir tedavi üzerinde çalıştıklarını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2020-07-15 04:38:00 -
Koronavirüse karşı lama tedavisi

BBC'nin aktardığı bir habere göre, Rosalind Franklin Enstitüsü bünyesinde çalışmalarını sürdüren bilim insanları, Londra'nın Reading kasabasındaki

'Fifi' adlı bir lamadan alınan özel geliştirilmiş antikorları kullanarak koronavirüse karşı bağışıklık sistemini güçlendirecek yeni bir tedavi üzerinde çalıştıklarını açıkladı.

Konuyla ilgili çeşitli değerlendirmelerde bulunan Rosalind Franklin Enstitüsü direktörü Profesör James Naismith, "Lamaların antikorları, kilide tam uymayan anahtar gibi, kilide giriyor, ama çevirecek kadar yerine oturmuyor. Biz de moleküler biyoloji ile bu anahtarı kilide tam oturacak hale getiriyoruz." ifadelerini kullandı.

Lamanın antikoru üzerinde oynanan kısmının laboratuvarda üretilebileceğini ve bunun virüse karşı en etkili silahlardan biri olduğunu da belirten Naismith, açıklamasına şöyle devam etti: "Bağışıklık sisteminin vücudumuzda yaptığı işi biz laboratuvarda hızlı bir şekilde yapıyoruz. Virüs birden değişirse ya da yeni bir virüs çıkarsa laboratuvarda ona uygun antikor kısımları üretebiliriz."

Dünyaca ünlü 'Nature Structural and Molecular Biology' adlı dergide yayınlanan ve hastanın bağışıklık sisteminin güçlendirilmesi amaçlanan yeni tedavi yönteminin bu yaz hayvanlar üzerinde denemelere başlaması ve yıl sonunda klinik test aşamasına geçilmesi planlanıyor.

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