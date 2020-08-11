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Teknoloji

Koronavirüse karşı koruma sağlamayan maskeler açıklandı

ABD Duke Üniversitesi tarafından gerçekleştirilen bir araştırma sonucu, hangi tip maskelerin yeni tip koronavirüs salgınına karşı koruma sağlamadığı belli oldu.

Yeniakit Publisher
2020-08-11 04:59:00 -
Koronavirüse karşı koruma sağlamayan maskeler açıklandı

ABD Duke Üniversitesi bünyesinde çalışmalarını sürdüren bilim insanları, yürüttükleri yeni bir çalışma sonucu hangi tip maskelerin koronavirüs salgınına karşı koruma sağlamadığını ortaya çıkardı. Yapılan açıklamada, salgına karşı en iyi koruma sağlayan maskenin ise N95 tipi maske olduğu belirtildi.

Çalışma kapsamında 14 tip maskeyi inceleyen bilim insanları, 3 katmanlı ameliyat maskeleri ve ev tipi pamuklu maskelerin virüsü engelleme konusunda iyi bir performans gösterdiğini belirtti. Bandana, boyunluk tipi ve örgü maskelerin ise virüsün yayılmasını engelleme konusunda hiçbir olumlu etkiye sahip olmadığı anlaşıldı.

Konuya ilişkin konuşan araştırmacı Martin Fischer, salgına karşı maske seçiminin en az maske takmak kadar önemli olduğunu vurguladı. Fischer, "Özellikle kumaş maskelerin damlacıkları nasıl yaydığını görmek bizi fazlasıyla şaşırttı. Biz insanların maske takması gerektiğini vurguluyoruz fakat lütfen işe yarayan maskeler takın. Evde yapılan pamuklu maskeler damlacıkları çok iyi durduruyor." ifadelerini kullandı.

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