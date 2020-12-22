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Gündem Koronavirüse karşı geliştirilen yerli aşı, 25 Aralık'tan sonra gönüllülere uygulanacak
Gündem

Koronavirüse karşı geliştirilen yerli aşı, 25 Aralık'tan sonra gönüllülere uygulanacak

Erciyes Üniversitesi'nde ölümcül koronavirüs pandemisine karşı geliştirilen yerli aşıda Faz-2 çalışmaları devam ediyor. Aşının 25 Aralık'tan sonra gönüllülere uygulanmaya başlanacağı öğrenildi.

Yeniakit Publisher
2020-12-22 15:54:00 -
Koronavirüse karşı geliştirilen yerli aşı, 25 Aralık'tan sonra gönüllülere uygulanacak

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) bünyesindeki Aşı Araştırma ve Geliştirme Merkezi (ERAGEM) ile İyi Klinik Uygulama ve Araştırma Merkezi (İKUM) tarafından yeni tip koronavirüse (Covid-19) karşı geliştirilen yerli aşısının Faz-1 çalışması 44 gönüllü üzerinde yapıldı ve 14 Aralık itibarıyla tamamlandı.

Faz-1 çalışmalarında aşı uygulanan 44 gönüllüde herhangi bir yan etkiye rastlanmadığı bildirildi.

200 kişinin aşılanmasının planlanıyor

Faz-2 çalışmaları ise 16 Aralık itibariyle başladı. Aşıyla ilgili çalışmalar tüm hızıyla devam ederken, çok sayıda başvurunun yapıldığı merkezde şu an için 200 kişinin aşılanmasının planlandığı bildirildi.

Gönüllülere 25 Aralık’tan sonra başlayacak

Gönüllülere yapılacak aşılamanın ise 25 Aralık’tan sonra başlayacağı öğrenildi. Aşı yapılan gönüllülerin ise hastanede yatırılmayacağı, aşı yapıldıktan sonra evlerine gidebileceği kaydedildi.

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