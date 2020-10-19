Koronavirüse inanmıyordu! Sosyal medya fenomeni Kovid-19'dan öldü

Spor eğitmenliği yapan ve bu alandaki paylaşımlarıyla fenomenleşerek Instagram'da 1 milyonu aşkın takipçiye ulaşan Dima Stuzhuk hayata veda etti. Daha önce Covid 19'a inanmadığını dile getiren Stuzhuk'un virüsten hayatını kaybettiği açıklandı.

Daha önce corona virüse inanmadığı yönünde açıklamaları olan ve tepki çeken 33 yaşındaki fenomenin virüse yenik düştüğü bildirildi. Evli ve üç çocuk babası Stuzhuk'un eşi Sofia ise kalp ritminde yaşanan bozuklukların ölümü tetiklediğini iddia etti.



Spor eğitmenliği de yapan fenomen kısa bir süre önce virüse yakalandığını sosyal medyadan yayınladığı fotoğrafla duyurmuştu. Stuzhuk, son paylaşımlarından birinde insanları virüsü küçümsememeleri konusunda uyarmıştı.