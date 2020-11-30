Koronavirüse bağlı ölümlerde 20. sıradayız

Türkiye’nin koronavirüsle mücadelede ortaya koyduğu strateji rakamlara da yansıdı. Ülkemiz koronavirüse bağlı ölüm sayısında; ABD, İngiltere, Fransa ve Almanya’nın da aralarında olduğu 25 ülke içinde 20’nci sıraya geriledi. Türkiye, Eylül ayında bu listede 17'nci sırada yer alıyordu.

Sağlık altyapımız rakamlarla kendini gösteriyor

Salgınla mücadelede solunum cihazı, maske gibi sağlık alanında öne çıkan ekipmanlara kolay erişim sağlanması oldukça önemli görülüyor. Türkiye'nin bu noktadaki başarısı da virüsle mücadeleye ciddi katkılar verdi. Türkiye sağlık sistemiyle bu dönemde diğer ülkelerden pozitif ayrıştı. Bu ayrışma rakamlarla da gözler önüne seriliyor. En çok can kaybı yaşanan 25 ülke arasında Türkiye 20'nci sıraya geriledi. Can kaybının en yüksek olduğu ülkeler sıralamasında ilk 10'da ABD, İtalya, İspanya, Fransa, İngiltere, Meksika, Hindistan ve Brezilya yer alıyor.

En çok vaka ve ölüm ABD'de

ABD'de vaka sayısı 13,3 milyon olurken 266,8 bin can kaybı yaşandı. Ölüm sayıları dikkate alındığında ABD'yi 172,8 bin can kaybı ile Brezilya takip ederken, sonrasında 137 bin ölüm yaşayan Hindistan geliyor. Yüksekten düşüğe göre yapılan ilk 10 sıralamasının devamında 105,6 bin ölüm sayısı ile Meksika, 58,3 bin ile İngiltere, 54,9 bin ile İtalya, 53,4 bin ile Fransa, 47,8 bin ile İran, gelirken 44,6 bin can kaybı yaşayan İspanya şeklinde sıralandı.

İlk on ülkeden sonraki can kaybı sıralaması şu şekilde:

- Rusya 39 bin 127

- Arjantin 38 bin 473

- Kolombiya 36 bin 584

- Peru 35 bin 923

- Güney Afrika 21 bin 477

- Polonya 17 bin 629

- Endonezya 16 bin 815

- Belçika 16 bin 547

- Almanya 16 bin 306

- Şili 15 bin 356

- Türkiye 13 bin 558

- Ekvador 13 bin 423

- Ukrayna 12 bin 613

- Irak 12 bin 224

- Kanada 12 bin 46

- Romanya 11 bin 193."