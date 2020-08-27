Koronavirüs Yoğun Bakım Ünitesi! Yapayalnız yaşam mücadelesi

Taha Emre ÖZDEMİR yeniakit.com.tr

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Levent Yamanel, Covid-19 hastalarının hangi aşamada yoğun bakıma alındığını Yeni Akit'e anlattı. Yoğun Bakım Uzmanı Prof. Yamanel, "Yoğun bakıma aldığımız hastalar, durumu kritik aşamada olan kişilerden oluşuyor. Hem solunum yetmezliği yaşayan hem de diğer bazı sistemleri bozulmuş olan hastalarımızı yoğun bakımlarda tedavi ediyoruz." dedi.

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'Hatalar hangi durumlarda 'entübe' olur?'

Prof. Dr. Levent Yamanel, sözlerine şöyle devam etti:

"Biz bir hastayı gördüğümüz zaman eğer solunum yetmezliği varsa öncelikle entübe etmeden solunum cihazına bağlıyoruz. Bu alternatif yöntemi tolere edebilen hastalarda tedavimize bununla devam ediyoruz. Bu yöntemleri tolere edemeyerek kendi kendine nefes alması çok güç olan hastaları da 'entübe' etmek zorunda kalıyoruz. Her iki hasta grumuzun tamamını yoğun bakımlarda takip ediyoruz."

'Entübe olan hastalarımızı genellikle uyutuyoruz'

"Uyuttuğumuz entübe hastalarını günlük olarak uyandırarak solunum çabalarını takip ediyoruz. Eğer hastanın solunumu yeterli olarak alınırsa onu entübeden çıkartarak solunum cihazı ile desteklemeye devam ediyoruz. Solunum durumu yeterli olmayan hastalarımıza ise 'entübe' tedavisi uygulamayı sürdürüyoruz."

Dr. Aktan: Hastalarımız duygusal sıkıntı yaşıyor

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yoğun Bakım Doktoru Seda Dr. Aktan ise "Yoğun bakımda tedavi gören hastalarımız duygusal olarak çok sıkıntı yaşıyor. Covid-19 haricindeki yoğun bakımlarda bizim günde bir kez görüş saatimiz oluyor. Yani Covid haricindeki hasta yakınları hastaları ile görüşüp konuşma imkanı buluyor. Koronavirüste maalesef bu da yok. Bu sebeple hastalarımız çok depresif." dedi.

'Korkuyla bekliyorlar'

"Yoğun bakımdaki hastalarımız içinde bulundukları durumdan korkuyorlar." diyen Dr. Aktan, "Bir hastada acil durum geliştiği zaman perdeleri çekip engel olmaya çalışsak bile diğer hastalar bu durumu fark ederek üzüntü ve panik yaşıyor. Bilinci açık hastalarımıza moral vermeye çalışsak da hastalarımızın büyük çoğunluğu umudunu kaybetmiş durumda." ifadelerini kullandı.

'Hastalarımızla göz göze gelerek ağlıyoruz'

Yoğun bakım ortamında duygusal anlar yaşandığına dikkat çeken Dr. Seda Aktan, "Biz buradaki hastalarımızı kendi annemiz ya da babamız gibi görüyoruz. Hastalarımızla duygusal bağımız olduğundan onların vefatı bizi çok etkiliyor. Zor durumda olanlarla birbirimize bakarak gözyaşı döküyoruz. Lütfen bu durumu yaşamayalım. Biz elimizden geleni yapsak da koronavirüs çok etkili." diye konuştu.

Sağlık ordumuzun özverili savaşı

Hava ve su geçirmeyen tulumların içinde, nefes alıp vermeyi zorlaştıran N-95 maskelerle saatlerce yoğun bakım mesaisi yapan sağlık çalışanları, koronavirüsle mücadelemizde ön saflarda savaşıyor. Yoğun Bakım Hemşiresi İsmet Kızıkoğlu, "Hava geçirmeyen tutumların içinde uzun süre mesai yapıyoruz. Bu bizi çok terletiyor. Kullandığımız N-95 maskelerde nefes alıp vermemizi zorlaştırıyor ama her ne olursa olsun halkımıza hizmet etmekten ve koronavirüsle savaşmaktan vazgeçmeyeceğiz. Biz zor şartlar altında pandemi ile savaşta üzerimize düşeni sonuna kadar yapacağız. Vatandaşlarımızdan da sadece tedbirlere uymalarını istiyoruz." diye konuştu.