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Dünya Koronavirüs yiyeceklerde tespit edildi
Dünya

Koronavirüs yiyeceklerde tespit edildi

Koronavirüsün merkezi olan Çin'den yapılan açıklamada, Rusya'dan ithal edilen kalamarlarda virüse rastlandığı açıklandı.

Yeniakit Publisher
2020-09-21 00:35:00 -
Koronavirüs yiyeceklerde tespit edildi

Çin'de ortaya çıkıp bütün dünyaya yayılan koronavirüste yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. En çok merak edelin sorulardan biri de 'Koronavirüs yiyeceklerden bulaşabilir mi' oldu.

Çin'den yapılan açıklamada, Rusya'dan ithal edilen kalamarlarda virüse rastlandığı bildirildi. Yetkililer dondurulmuş kalamar alanlardan test yaptırmasını istedi.

Yetkililer tarih verip çağrı yaptı

Çin Sağlık Bakanlığı yetkilileri 24-31 Ağustos tarihleri arasında Çin'in Jilin eyaletine ithal edilen kalamar paketlerini satın alanların ya da tüketenlerin acilen test yaptırmalarını istedi.

Çin gümrüğü dondurulmuş gıdalarda virüse rastlanması üzerine dondurulmuş ürenlerin 1 ithalatını 1 hafta askıya aldı.

Çin daha önce de dondurulmuş gıdalarda virüse rastlandığını açıklamıştı ancak Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ise koronavirüsün gıda veya ambalaj yoluyla yayıldığına dair hiçbir kanıt olmadığını söylemişti.

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