Tüm dünya gibi Türkiye’de koronavirüse karşı büyük bir mücadele içerisinde. Kasım ayında artan vakalar sebebiyle önemli kısıtlama kararları alındı. Son dönemde alınana kararların etkisi rakamlara olumlu anlamda yansıdı. Bu sebeple vatandaşlar korona yasaklarının kalkıp kalkmayacağını araştırmaya başladı. Peki, korona yasakları ne zaman kalkar?

Koronavirüs yasakları bu hafta kalkar mı?

Koronavirüs tedbirlerini konusunda Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Pınar Okyay açıklamalarda bulundu. Okyay, "Sayılarımız nisan ayındaki pikten daha yüksek. Bu yüzden önlemleri sürdürmek durumundayız. Bu süreçte rehavete kapılmamalıyız. Henüz önlemleri katı şekilde uygulamalı ve sıramız geldiğinde aşımızı olmalıyız. Yaz döneminde de tüm önlemleri sürdürmeye devam etmeliyiz. Aşı olan kişinin korunması, ağır hastalık geçirmemesi sağlanacak. Bu, sağlık sitemimizi de rahatlatacak bir şey. Ancak aşı olan kişilerin de kendileri hasta ve özellikle de ağır hasta olmamalarına rağmen virüsü başkalarına bulaştırmaları mümkün olacak. Bu nedenle ortamda virüs oldukça ve onunla karşılaştıkça biz bulaşma zincirini kırmak için maske, fiziksel mesafe, el yıkama ve temiz hava ile iç ortamları havalandırma, kalabalıktan kaçınma gibi önlemleri uygulamaya devam etmek durumundayız” dedi.