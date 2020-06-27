Koronavirüs yaş gruplarına göre son vaka sayısı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı son verilere göre Türkiye'de koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 17 kişi artarak 5 bin 82 oldu.

Türkiye'de tespit edilen vaka sayısı, bin 372 artarak 195 bin 883 olurken, iyileşenlerin sayısı da bin 984 artarak 169 bin 182'ye yükseldi.

Entübe hasta sayısının 366 olduğu ülkede, yoğun bakımda yatan hasta sayısı da 984 olarak kaydedildi.

Sağlık Bakanı Koca, yaptığı açıklamada koronavirüse yakalananların yasş aralığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"İyileşenler, tanı konanlardan 612 fazla. Dünkü sayı 96’ydı. Son 14 günde tanı konanların %5,68’i 17 yaş ve altından. %63’ü 25-45 yaş grubundan. Bugünkü tanı sayımız dünkünden 24 az. Azalma sürekli olursa bu hızda bile 2 haftada 1.000’in altına inebiliriz."