  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • VAV TV CANLI YAYIN
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Koronavirüs verileri açıklandı: Vaka sayısı 40 bin sınırında!
Gündem

Koronavirüs verileri açıklandı: Vaka sayısı 40 bin sınırında!

Sağlık Bakanlığı, 28 Nisan 2021 Çarşamba gününe ait koronavirüs verilerini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-04-28 20:01:00 -
Koronavirüs verileri açıklandı: Vaka sayısı 40 bin sınırında!

28 Nisan 2021 Çarşamba gününe ait koronavirüs verileri Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı.

Vaka sayısı 40 bin sınırında!

Buna göre; 28 Nisan Çarşamba günü, 283 bin 261 test yapılırken, 40 bin 444 yeni vaka, 2 bin 728 de yeni hasta tespit edildi. Son 24 saatte 341 vatandaşımız koronavirüs sebebi ile hayatını kaybederken, 45 bin 198 hasta da iyileşti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Altın alacaklara kritik çağrı! 'Dikkat edelim' diyerek uyardı
Ekonomi

Altın alacaklara kritik çağrı! 'Dikkat edelim' diyerek uyardı

Altın fiyatlarındaki düşüş durumu devam ederken milyonlar FED toplantısına kilitlendi. Stratejist Rıdvan Baştürk, altın ve dolar fiyatlarına..
Müslümanlar ayağa kalktı! Orhan Aydın'dan skandal sözler
Gündem

Müslümanlar ayağa kalktı! Orhan Aydın'dan skandal sözler

Koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan 17 günlük tam kapanma kararıyla tekel bayilerinin muaf olan işyerleri arasında bulunmaması sonucu a..
Gündem

"Sonu Menderes'e benzemesin" diyen Engin Altay, KRT'ye ceza getirdi

RTÜK, yayında Menderes hatırlatması yaparak Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı hedef alan Engin Altay’ı affetmeyerek KRT’ye idari para cezası verdi. ..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay