Koronavirüs verileri açıklandı: Vaka sayısı 40 bin sınırında!

28 Nisan 2021 Çarşamba gününe ait koronavirüs verileri Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı.

Vaka sayısı 40 bin sınırında!

Buna göre; 28 Nisan Çarşamba günü, 283 bin 261 test yapılırken, 40 bin 444 yeni vaka, 2 bin 728 de yeni hasta tespit edildi. Son 24 saatte 341 vatandaşımız koronavirüs sebebi ile hayatını kaybederken, 45 bin 198 hasta da iyileşti.