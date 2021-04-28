Koronavirüs verileri açıklandı: Vaka sayısı 40 bin sınırında!
Sağlık Bakanlığı, 28 Nisan 2021 Çarşamba gününe ait koronavirüs verilerini açıkladı.
28 Nisan 2021 Çarşamba gününe ait koronavirüs verileri Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı.
Vaka sayısı 40 bin sınırında!
Buna göre; 28 Nisan Çarşamba günü, 283 bin 261 test yapılırken, 40 bin 444 yeni vaka, 2 bin 728 de yeni hasta tespit edildi. Son 24 saatte 341 vatandaşımız koronavirüs sebebi ile hayatını kaybederken, 45 bin 198 hasta da iyileşti.