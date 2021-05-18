Koronavirüs verileri açıklandı! Tablo tedbiri elden bırakmamamız gerektiğini söylüyor
Sağlık Bakanlığı, 18 Mayıs 2021 Salı gününe ait koronavirüs verilerini açıkladı.
18 Mayıs 2021 Salı gününe ait koronavirüs verileri, Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı.
Hasta sayısı binin altında!
Buna göre; 18 Mayıs 2021 Salı günü 217 bin 276 test yapılırken, 11 bin 937 yeni vaka, 916 da yeni hasta tespit edildi. Son 24 saatte 203 vatandaşımız koronavirüs sebebi ile hayatını kaybederken, 10 bin 125 hasta da iyileşti.