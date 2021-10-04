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Gündem Koronavirüs verileri açıklandı! Fahrettin Koca: Endişe verici
Gündem

Koronavirüs verileri açıklandı! Fahrettin Koca: Endişe verici

Sağlık Bakanlığı, 4 Ekim 2021 Pazartesi gününe ait koronavirüs verilerini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-10-04 20:38:00 - 2021-10-04 20:47:21
Koronavirüs verileri açıklandı! Fahrettin Koca: Endişe verici

4 Ekim 2021 Pazartesi gününe ait koronavirüs verileri, Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı.

248 vatandaşımız daha hayatını kaybetti!

Buna göre; son 24 saatte 352 bin 214 test yapılırken, 28 bin 810 yeni vaka tespit edildi. 248 vatandaşımız daha koronavirüs sebebi ile hayatını kaybederken, 33 bin 152 hasta da iyileşti.

Bakan Koca: Endişe verici

Koronavirüs verilerinin açıklanmasından sonra twitter hesabından paylaşımda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Tabloda sık sık endişe verici vaka ve vefat sayıları görüyoruz. Daha iyi durumda olduğumuz dönemler de var. Art arda iniş çıkışlar geliyor. Bu bir kısır döngü mü? Tedbirlerde tekrarlanan yorgunluğa bakılırsa, evet. Ama aşının yakında bu döngüyü kıracağını unutmayın. Toparlanalım!" dedi.

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