Koronavirüs verileri açıklandı! Bakan Koca'dan Turkovac açıklaması

12 Aralık 2021 Çarşamba gününe ait koronavirüs verileri, Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı.

179 vatandaşımız hayatını kaybetti!

Buna göre; son 24 saatte 352 bin 438 test yapılırken, 19 bin 95 yeni vaka tespit edildi. Koronavirüs sebebi ile 179 vatandaşımız daha hayatını kaybetti. 22 Aralık 2021 Çarşamba günü 22 bin 816 hasta iyileşti.

'Artık kendi gücümüz var'

Koronavirüs verilerini Twitter hesabından paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Turkovac aşısının koronavirüsle mücadeleye önemli katkıları olacağı belirterek, şunları söyledi:

"Salgının seyrini aşı değiştirdi. Artık kendi aşımız kendi gücümüz var. Turkovac milletimize hayırlı uğurlu olsun. Bize düşen bir an evvel hatırlatma dozunu olmak ve tedbirlere uymak. Birlikte salgını gündem olmaktan çıkaracağız."