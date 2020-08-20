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Yerel Koronavirüs vakalarının arttığı Gaziantep’te çarşılar yoğun
Yerel

Koronavirüs vakalarının arttığı Gaziantep’te çarşılar yoğun

Türkiye’de koronavirüs salgınından en çok etkilenen illerin başında gelen Gaziantep’te, vatandaşların halen çarşı ve sokakları doldurması ağızları açık bırakıyor. Aynı zamanda çok sayıda vatandaşın tedbirlere de uymadığı görülüyor.

Yeniakit Publisher
2020-08-20 16:40:00 -
Koronavirüs vakalarının arttığı Gaziantep’te çarşılar yoğun

Mart ayının başında Türkiye’de de etkili olmaya başlayan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sonrası, yurt genelinde sıkı önlemler alındı.

Vaka sayısının azalması ve ölü sayısının düşmesiyle birlikte, bazı illerde akılalmaz bir rehavet baş gösterdi.

Bu illerden biri de Gaziantep oldu. Gaziantep’te çok sayıda vatandaş, artan koronavirüs vakalarına rağmen sokakları dolduruyor, tedbirlere uymuyor.

Şehir genelinde yoğunluğun gözlendiği Gaziler Çarşısı’nda, bazı vatandaşlar maskesini tam olarak taksa da, çarşı genelinde bu kurala uyulmadığı görüldü. Aynı zamanda sosyal mesafe kuralı da yoğunluk nedeniyle hiçe sayıldı.

Ekiplerin yoğun denetleme çalışmalarına rağmen yoğunluk yaşanan çarşı, cadde ve sokaklarda maske kuralına uyulmaması ya da uygun şekilde takılmaması ağızları açık bıraktı.

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