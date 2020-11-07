Koronavirüs vaka sayısındaki artışa dikkat çeken Bakan Koca'dan hayati uyarı!
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda koronavirüs pozitif vaka sayısındaki artışa dikkat çekerek "Seyahatlerinizi erteleyin, hareketliliğinizi sınırlandırın" uyarısında bulundu.
Türkiye'de son koronavirüs vaka sayısı, test sayısı, vefat sayısı açıklandı. Pozitif vaka sayısının artış gösterdiğini vurgulayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Seyahatlerinizi erteleyin, hareketliliğinizi sınırlandırın" uyarısında bulundu.
'Seyahatlerinizi erteleyin'
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsün yayıldığına vurgu yaparak, "Ertelenmesi mümkün seyahatleri erteleyin, gün içinde hareketliliğinizi sınırlandırın" dedi.
Twitter hesabından Koronavirüs salgınına karşı sık sık uyarıda bulunan Bakan Koca, "Covid-19 yayılıyor" dedi. Vaka artışının başlıca nedeninin hayatı salgın öncesindeymiş gibi yaşamak olduğunu kaydeden Koca, vatandaşlara evde kalın çağrısı yaparken, "Mümkün seyahatleri erteleyin" dedi.
Türkiye'de son durum
Öte yandan, ülkemizde koronavirüs kaynaklı hasta ve vefat sayısı düne göre arttı. Son 24 saatlik verilere göre, hasta sayısı 2436 artarak 389 bin 256'ya ulaştı. 83 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam vefat sayısı 10 bin 722'ye çıktı.