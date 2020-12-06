  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Sağlık Koronavirüs vaka sayısı dünya genelinde arttı
Sağlık

Koronavirüs vaka sayısı dünya genelinde arttı

Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 67 milyon 147 bini, virüs nedeniyle ölenlerin sayısı 1 milyon 538 bini aşarken, iyileşenlerin sayısı da 46 milyon 452 bine çıktı.

Yeniakit Publisher
2020-12-06 22:25:00 -
Koronavirüs vaka sayısı dünya genelinde arttı

Vaka sayısı ABD'de 15 milyon 21 bine, Hindistan'da 9 milyon 676 bine, Brezilya'da 6 milyon 582 bine ve Rusya'da 2 milyon 460 bine yükseldi.

ABD merkezli Pew Research araştırma şirketinin ülke genelindeki anketine göre, katılımcıların yüzde 60'ı onaylanacak Kovid-19 aşısını yaptıracak.

Almanya’nın Bavyera eyaletinde Kovid-19 salgını sebebiyle 9 Aralık Çarşamba itibarıyla "acil durum" ilan edileceği bildirildi.

İngiltere'de kullanımına izin verilen, Türk bilim insanı Prof. Dr. Uğur Şahin'in kurucu ortağı olduğu Alman biyoteknoloji firması BioNTech'in Amerikan ilaç şirketi Pfizer ile geliştirdiği Kovid-19 aşısının 8 Aralık'ta yapılmaya başlanacağı bildirildi.

Gazze'de test yapılamıyor

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC), Kovid-19 tedbirleri kapsamında seyahat uygulamalarına yeni düzenlemeler getirdi. Buna göre, yurt dışından gelecek herkes, son 3 gün içerisinde yapılmış negatif PCR test sonucunu ibraz etmek koşuluyla ülkeye giriş yapacak ve 7 gün karantinaya tabi olacak.

İran'ın Erdebil Cezaevi'nde bulunan İran vatandaşı Azerbaycanlı aktivistlere, Kovid-19 belirtileri taşımalarına rağmen tedavi izni verilmediği iddia edildi.

Amerikan ilaç şirketi Pfizer, dünyada en fazla Kovid-19 vakası tespit edilen ikinci ülke olan Hindistan'da Kovid-19 aşısının kullanımı için onay başvurusu yaptı.

Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletinde bir hastanede Kovid-19 hastası 7 kişinin oksijen tüpü yetersizliğinden yaşamını yitirdiği bildirildi.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, test araçlarının tükenmesi nedeniyle Kovid-19 alanında hizmet veren Merkez Laboratuvarının faaliyetinin durduğunu açıkladı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Erdoğan'a
Medya

Erdoğan'a "Yanında kim kaldı?" diyen Ali Babacan'a anlamlı cevap: Ben buradayım!

23. Dönem AK Parti İstanbul Milletvekili ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İBB Başkanlığı ve Başbakanlığı döneminde uzun yıllar danış..
Mağdurlar haklıyken suçlu duruma düşürüldü! Hem paraları zimmetine geçirdi hem de gözaltına aldırdı
Gündem

Mağdurlar haklıyken suçlu duruma düşürüldü! Hem paraları zimmetine geçirdi hem de gözaltına aldırdı

Sefaköy’de yanında çalıştığı kişilerin paralarını zimmetine geçirerek lüks bir hayat yaşayan M.A., zimmete geçirilen paralarını ne zaman ala..
Meteoroloji gün verip uyardı! Kar yağışı geliyor
Gündem

Meteoroloji gün verip uyardı! Kar yağışı geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul başta olmak üzere bir çok il için sağanak yağış uyarısı yaptı. Çarşamba gününden itibaren ise etkili k..
Satılık 2016 model Peugeot 3008
Satılık 2016 model Peugeot 3008

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay