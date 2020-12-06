Koronavirüs vaka sayısı dünya genelinde arttı

Vaka sayısı ABD'de 15 milyon 21 bine, Hindistan'da 9 milyon 676 bine, Brezilya'da 6 milyon 582 bine ve Rusya'da 2 milyon 460 bine yükseldi.

ABD merkezli Pew Research araştırma şirketinin ülke genelindeki anketine göre, katılımcıların yüzde 60'ı onaylanacak Kovid-19 aşısını yaptıracak.

Almanya’nın Bavyera eyaletinde Kovid-19 salgını sebebiyle 9 Aralık Çarşamba itibarıyla "acil durum" ilan edileceği bildirildi.

İngiltere'de kullanımına izin verilen, Türk bilim insanı Prof. Dr. Uğur Şahin'in kurucu ortağı olduğu Alman biyoteknoloji firması BioNTech'in Amerikan ilaç şirketi Pfizer ile geliştirdiği Kovid-19 aşısının 8 Aralık'ta yapılmaya başlanacağı bildirildi.

Gazze'de test yapılamıyor

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC), Kovid-19 tedbirleri kapsamında seyahat uygulamalarına yeni düzenlemeler getirdi. Buna göre, yurt dışından gelecek herkes, son 3 gün içerisinde yapılmış negatif PCR test sonucunu ibraz etmek koşuluyla ülkeye giriş yapacak ve 7 gün karantinaya tabi olacak.

İran'ın Erdebil Cezaevi'nde bulunan İran vatandaşı Azerbaycanlı aktivistlere, Kovid-19 belirtileri taşımalarına rağmen tedavi izni verilmediği iddia edildi.

Amerikan ilaç şirketi Pfizer, dünyada en fazla Kovid-19 vakası tespit edilen ikinci ülke olan Hindistan'da Kovid-19 aşısının kullanımı için onay başvurusu yaptı.

Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletinde bir hastanede Kovid-19 hastası 7 kişinin oksijen tüpü yetersizliğinden yaşamını yitirdiği bildirildi.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, test araçlarının tükenmesi nedeniyle Kovid-19 alanında hizmet veren Merkez Laboratuvarının faaliyetinin durduğunu açıkladı.