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Yaşam Koronavirüs vaka sayısı artınca Kütahya'da iki köy karantinaya alındı
Yaşam

Koronavirüs vaka sayısı artınca Kütahya'da iki köy karantinaya alındı

Koronavirüs vaka sayısının artması nedeniyle Kütahya merkez ilçe Sırören ve Karsak köyleri 10 Haziran 2021 tarihi saat 05.00’ten itibaren 14 gün karantina altına alınacağı bildirildi.

Yeniakit Publisher
2021-06-10 01:08:00 -
Koronavirüs vaka sayısı artınca Kütahya'da iki köy karantinaya alındı

Kütahya merkez ilçe Sırören ve Karsak köylerinin Covid-19 pozitif vakalardaki artış nedeniyle 10 Haziran 2021 tarihi saat 05.00’ten itibaren 14 gün karantina altına alınacağı bildirildi.

14 gün karantinaya alındı

Vali Ali Çelik başkanlığında toplanan İl Hıfzıssıhha Kurulunca, Covid-19 pozitif vakalardaki artış nedeniyle bireysel izolasyonun yeterli olmayacağı, alınan tedbirlerin bulaşın yayılım hızının düşürülmesine olan etkisinin en üst noktaya taşınabilmesi amacıyla 10 Haziran saat 05.00’ten itibaren 14 gün süre ile Kütahya Merkez İlçe Sırören ve Karsak köylerinde karantina uygulamasının başlatılmasına, karantina sınırları içinde bulunan tüm vatandaşların sokağa çıkmalarının ve başka haneleri ziyaret etmelerinin yasaklanmasına, Covid-19 pozitif vakaların ve temaslılarının ev karantina süreçlerinin devam etmesine, karantina bölgesindeki vatandaşlarca Vefa Sosyal Destek Ekiplerine bildirilen ihtiyaçların ilgili kurumlarca karşılanmasına karar verildi.

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