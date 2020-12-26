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Yaşam Koronavirüs test sonucu nereden nasıl öğrenilir?
Yaşam

Koronavirüs test sonucu nereden nasıl öğrenilir?

Koronavirüs testi öğren | Ülkemizde artan vakalar sebebiyle 20 Kasım ve 1 Aralık tarihlerinde kısıtlama kararları alındı. Kararların etkisiyle vaka sayısı azalmaya başladı. Belirtiler sebebiyle örnek verenler sonuçların ne zaman nasıl nereden öğrenileceğini araştırıyor. Koronavirüs test sonuçları neden öğrenilir? | Koronavirüs test sonucu ekranı

Yeniakit Publisher
2020-12-26 12:31:00 -
Koronavirüs test sonucu nereden nasıl öğrenilir?

Son bir aylık süreçte 30 binlik günlük vaka sayıları 20 binlere indi. Hekimler poliklinik başvurularının da azaldığını açıklıyor. Hem Sağlık Bakanı Fahrettin Koca hem de hekimler rehavete kapılmadan herkesin kurallara uyması gerektiğini belirtiyor. Koronavirüs sebebiyle örnek verenler test sonuçlarını internet üzerinden öğrenmelerinin mümkün olup olmadığını araştırıyor. Peki, e nabız’dan koronavirüs sonucu nasıl öğrenilir? E devlet koronavirüs test sonucu nasıl öğrenilir?

Koronavirüs test sonucu nereden nasıl öğrenilir?

Koronavirüs test sonuçlarını E Nabız ya da E devlet sistemleri üzerinden öğrenmeniz mümkün. Ayrıca test sonuçlarınızı söz konusu sitelerin uygulamaları üzerinden de öğrenebilirsiniz. E Nabız şifreniz ya da E devlet şifrenizle sisteme giriş yapın. Açılan ekranın sol kısmında menü yer alıyor. Söz konusu menüden 'Tahlillerim' kısmına tıklayın. Açılan sayfadan sonuçlarınıza ulaşabilirsiniz.

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