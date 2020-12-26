Son bir aylık süreçte 30 binlik günlük vaka sayıları 20 binlere indi. Hekimler poliklinik başvurularının da azaldığını açıklıyor. Hem Sağlık Bakanı Fahrettin Koca hem de hekimler rehavete kapılmadan herkesin kurallara uyması gerektiğini belirtiyor. Koronavirüs sebebiyle örnek verenler test sonuçlarını internet üzerinden öğrenmelerinin mümkün olup olmadığını araştırıyor. Peki, e nabız’dan koronavirüs sonucu nasıl öğrenilir? E devlet koronavirüs test sonucu nasıl öğrenilir?

Koronavirüs test sonucu nereden nasıl öğrenilir?

Koronavirüs test sonuçlarını E Nabız ya da E devlet sistemleri üzerinden öğrenmeniz mümkün. Ayrıca test sonuçlarınızı söz konusu sitelerin uygulamaları üzerinden de öğrenebilirsiniz. E Nabız şifreniz ya da E devlet şifrenizle sisteme giriş yapın. Açılan ekranın sol kısmında menü yer alıyor. Söz konusu menüden 'Tahlillerim' kısmına tıklayın. Açılan sayfadan sonuçlarınıza ulaşabilirsiniz.

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